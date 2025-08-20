NFL - New England Patriots: Rob Gronkowski unterschreibt Vertrag - und sorgt für großen Lacher

Rob Gronkowski hat sich den New England Patriots auf Basis eines Ein-Tages-Vertrages angeschlossen und seine Karriere als Patriot beendet. Von Tobias Wiltschek und Leon Kerniger Vor dem Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Teams am vergangenen Spieltag, den Tampa Bay Buccaneers und den New England Patriots, verkündete die Tight-End-Legende Rob Gronkowski die frohe Botschaft. Nun war es so weit. Gronkowski unterschrieb bei den Patriots einen Ein-Tages-Vertrag und beendete danach seine Karriere. Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Nicht allerdings, ohne mit dem gewohnten Gronkowski-Humor an die Sache ranzugehen. Auf der Pressekonferenz fragte Patriots-Besitzer Robert Kraft scherzhaft, ob "Gronk" nicht einen Zwei-Tages-Vertrag unterschreiben wolle, da die Patriots bereits Donnerstagnacht auf die Jets treffen werden. Gronkowskis-Antwort folgte in gewohnter Manier: "Wie sieht denn der Signing Bonus aus?"

Eine Antwort, über die auch Kraft schmunzeln muss: "Nichts hat sich verändert." Gronkowski spielte während seiner großartigen NFL-Karriere zwischen 2010 und 2018 bei den New England Patriots, wurde dort an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady dreimal Super-Bowl-Champion.

NFL: Rob Gronkowski kehrt an alte Wirkungsstätte zurück In der TV-Sendung "FOX NFL Sunday" wurde neben Tom Brady auch Gronkowski gefragt, welchem seiner beiden Ex-Teams er die Daumen drücken wird. Da verkündete er sein "Mini-Comeback": "Ich werde diese Woche einen Ein-Tages-Vertrag bei den Patriots unterschreiben, um als Patriot in den Ruhestand zu gehen und ein Patriot auf Lebenszeit zu bleiben … also bin ich für die Patriots." Der 36-Jährige wurde 2010 in der zweiten Runde des Drafts von New England ausgewählt und spielte von 2010 bis 2018 für die Patriots. In dieser Zeit gewann der Tight End drei Super Bowls. Nach einem Jahr im Ruhestand setzte er seine Karriere von 2020 bis 2021 bei den Bucs fort, wo er wieder mit Brady zusammenspielte und den Super Bowl LV gewann.

Auch Brady konnte sich eine Bemerkung gegenüber den Bucs nicht verkneifen: "Ich sage nicht, für wen ich bin. Ich bin nicht wirklich für das eine oder andere Team, aber ein Team hat mir eine Statue gebaut, also liegt der Ball bei dir, Tampa. Nur so nebenbei!"

