Philadelphia Eagles: Josh Sills vor Gericht freigesprochen

Defensive Rookie of the Year

(Vorjahressieger: Sauce Gardner, Cornerback, New York Jets)



Die Defense der Houston Texans suchte händeringend nach einem neuen Leader und hat diesen in Will Anderson (Bild) gefunden. Der Defensive End bringt reichlich Playmaker-Potenzial mit, was auch erklärt, warum im Draft bis an Position drei nach oben getradet wurde. Weitere Kandidaten sind Eagles Defensive Tackle Jalen Carter und Raiders Defensive End Tyree Wilson. © USA TODAY Network