"Ich habe gesehen, was er getan hat, um Spiele zu gewinnen", stellte Roseman klar. "Er hat uns in eine Position gebracht, in der wir jedes Jahr im Playoff-Rennen waren. Ich kenne die genaue Statistik nicht, aber ich bin mir sicher, dass es nicht mehr als eine Handvoll Teams gibt, die es in den letzten drei Jahren immer in die Playoffs geschafft haben."

Dafür aber wurden der Offensive Coordinator Brian Johnson und der Defensive Coordinator Sean Desai freigestellt. Letzter wurde bereits Mitte Dezember degradiert, als Matt Patricia hinzugeholt und das Play Calling für die Defense übernahm. "Ich weiß, dass ich Matt in eine schwierige Lage gebracht habe, und ich weiß, dass ich Sean in eine schwierige Lage gebracht habe. Aber zu der Zeit dachte ich, dies wäre die beste Entscheidung für unser Team", sagte Sirianni.