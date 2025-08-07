Anzeige
NFL

Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers offen für zweiten Preseason-Einsatz seit 2018

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 11:21 Uhr
  • Martin Jahns

In Preseason-Spielen hatte sich Aaron Rodgers in den vergangenen Jahren traditionell rar gemacht. Doch nun ist der neue Quarterback der Pittsburgh Steelers bereit für einen Kurswechsel.

Aaron Rodgers und Preseason-Spiele – das war zuletzt eigentlich keine Traumkombination in der NFL.

Seit 2018, damals für die Green Bay Packers, lief Rodgers nur ein einziges Mal in einem Vorbereitungsspiel auf. 2023 war das, als der Quarterback gerade erst zu den New York Jets gewechselt war.

Nach einem abermaligen Teamwechsel zu den Pittsburgh Steelers ließ der 41-Jährige nun durchblicken, dass er auch am Samstag beim Preseason-Auftakt der Steelers gegen die Jacksonville Jaguars spielen könnte.

"Das ist ein interessantes Thema. Ich denke, Mike [Tomlin, Anm. d. Red.] und ich werden darüber sprechen", sagte Rodgers in einer Medienrunde am Rande des Training Camps: "Ich glaube nicht, dass mein Einsatz diese Woche schon geplant ist, aber was auch immer Mike vorhat, ich bin komplett an Bord."

Aaron Rodgers: Preseason-Football "nicht unbedingt echter Football"

Besonders begeistert zeigte sich Rodgers dennoch nicht von der Aussicht auf Preseason-Football: "Bei allem Respekt, aber Preseason-Football ist nicht unbedingt echter Football, weil die Defense nicht besonders viel leistet. Die Offense auch nicht."

Denkbar ist das Preseason-Comeback wegen einer Handverletzung, die sich Rookie-Quarterback Will Howard am Dienstag zuzog, als er im Training mit der Hand gegen seinen eigenen Helm schlug.

Neben Rodgers sind daher am Samstag nur noch Mason Rudolph und Skylar Thompson als Quarterbacks einsetzbar.

