Nach Jahren mit der "Schutt Air XP Pro Q11 LTD"-Variante, versuchte er es kurzfristig mit dem "Schutt F7 Pro". Die gefiel ihm schlussendlich nicht , so dass er jetzt auf das "Schutt Air XP Pro VTD II"-Modell umstellte. Die erste Version entspricht nicht mehr den Sicherheitsstandards der Liga und wurde verboten.

Das alleine wäre keine News, aber er hört beim Thema neuer NFL -Helm nicht auf.

Pittsburgh Steelers: Rodgers unzufrieden mit Helm

"Ich mag es nicht, nein," sagte der 41-Jährige vor dem Training in einer Presserunde. "Ich versuche es zu ändern. Wir sind immer noch in einem Prozess. Es sieht da draußen aus wie ein verdammtes Raumschiff".

Rodgers fordert weitere Anpassungen: "Wir müssen etwas verändern. Der Gesichtsschutz passt nicht in den Helm, weil es eine ältere Variante ist. Offensichtlich wie ich, der alt ist. Aber wir versuchen rauszufinden, was der richtige Helm jetzt ist".

Bereits zum Start des Minicamps drückte Rodgers seine Unzufriedenheit über die Helm-Anpassung aus: "Ich kann den Helm nicht ausstehen. Ich habe dir vorige Version 20 Jahre lang getragen und auf einmal entspricht sie nicht mehr dem Sicherheitsstandards".

Zu allem Überfluss verletzte sich Rodgers dann beim Training leicht. Rookie Defensive Lineman Derrick Harmon bull-rushed Offensive Lineman Spencer Anderson in A-Rod hinein. Dabei wurde ihm auf den Fuß getreten. Jener, der 2023 einen Achillessehnenriss erlitt. Er wurde daraufhin behandelt und konnte wieder einsteigen.

Head Coach Mike Tomlin spielte den Vorfall runter: "Ihm wurde nur auf den Fuß getreten. Nichts besonderes. Er konnte weiter machen".