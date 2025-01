"Einzigartig": Jackson führt Ravens zum Titel in der AFC North

Footballstar Lamar Jackson hat die Baltimore Ravens zum Titel in der AFC North geführt und sich selbst ein weiteres Mal in den Rekordbüchern der NFL verewigt. Der MVP der vergangenen Saison steigerte beim 35:10 über die Cleveland Browns seine Saisonbilanz auf mehr als 4000 Yards Raumgewinn durch Pässe und mehr als 900 Yards durch Läufe. Das war zuvor keinem Spieler in der NFL gelungen.

"Er ist einfach einzigartig. Es gibt niemanden wie Lamar Jackson", lobte Trainer John Harbaugh seinen Quarterback: "Er sitzt in der Umkleidekabine und er ist nicht glücklich mit dem letzten Drive. Er will, dass alles perfekt ist, alles. Deshalb sind die Zahlen so, wie sie sind, weil er so ist, wie er ist."

Am Sonntag und Montag finden die letzten Spiele der Regular Season statt, ab dem kommenden Wochenende starten die Play-offs zunächst mit den Wildcard-Games: Dort trifft Baltimore zu Hause entweder auf die Los Angeles Chargers oder die Pittsburgh Steelers. Die Steelers unterlagen am Samstag den Cincinnati Bengals 17:19, Cincinnati hielt damit die kleine Hoffnung auf die Play-offs aufrecht.

Auf dem Wildcard-Game liegt Jacksons Fokus, und nicht etwa auf einer möglichen dritten Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison (MVP). "Ich freue mich darüber, was heute passiert ist, ich freue mich, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber meine Gedanken sind woanders", sagte der 27-Jährige.

Zum fünften Mal führte Jackson die Ravens bereits in die Play-offs, zu mehr als dem Einzug ins Halbfinale in der vergangenen Saison (10:17 gegen den späteren Champion Kansas City Chiefs) reichte es bislang nicht. Von sechs K.o.-Spielen gewann Jackson in seiner NFL-Karriere bislang nur zwei.