"Harbaugh Bowl" in der NFL: John schlägt Bruder Jim

Lamar Jackson hat die Baltimore Ravens in der US-Footballliga NFL im Trainerduell der Harbaugh-Brüder zum Sieg gegen die Los Angeles Chargers geführt. Der Quarterback warf zwei Touchdown-Pässe und vollendete einen weiteren Spielzug mit einem Lauf in die Endzone, die Ravens jubelten im "Monday Night Game" am Ende über einen 30:23-Erfolg.