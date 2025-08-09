"Mir geht es gut": Lions-Safety Norris gibt Entwarnung

Safety Morice Norris von den Detroit Lions hat nach seiner furchterregenden Verletzung im NFL-Testspiel bei den Atlanta Falcons Entwarnung gegeben. "Mir geht es gut, macht euch keine Sorgen", schrieb der Teamkollege des deutschen Star-Receivers Amon-Ra St. Brown am Samstag bei Instagram: "Ich danke euch für all eure Nachrichten und eure Unterstützung."

Norris war am Freitagabend (Ortszeit) in der Anfangsphase des Schlussviertels beim Versuch eines Tackles unglücklich mit dem Kopf gegen seinen Gegenspieler Nathan Carter geprallt, sein Hals wurde dabei ruckartig stark nach hinten gedehnt. Der Safety wurde 20 Minuten lang auf dem Spielfeld behandelt und schließlich in einem Rettungswagen aus der Arena gebracht. "Er hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen", hatten die Lions nach dem Spiel mitgeteilt.

Nach Wiederbeginn der Begegnung ließen beide Teams tatenlos die Uhr herunterlaufen, rund sechs Minuten vor dem Ende wurde das Spiel offiziell abgebrochen.