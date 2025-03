"Pacman" schummelte bei Drogentests: "Ich bin schlau"

Der frühere Footballstar Adam "Pacman" Jones hat nach eigenen Angaben bei den Drogentests in der US-Profiliga NFL stets betrogen. "Ich habe meine Pisse nie für einen Pisstest verwendet. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal", sagte der 41-Jährige in der Talkshow "We Got Time Today", die in Deion Sanders ein anderer ehemaliger NFL-Star moderiert.

"Ich habe das Programm betrogen. Dabei war ich wirklich gut. Die Leute wissen nicht, wie schlau ich bin", feierte sich der skandalumwitterte Jones in der Sendung. Die Schummelei war nötig, weil der frühere Cornerback vor Spielen gern Marihuana rauchte.

Sanders, zweimaliger Super-Bowl-Champion, glaubt nicht, dass diese Masche heute noch möglich wäre. Denn die Kontrolleure würden mittlerweile ganz genau hinschauen. "Sie sehen zu, wie du ihn rausziehst", sagte der Trainer des College-Teams Colorado Buffaloes.

Jones, der für die Tennessee Titans, Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals sowie Denver Broncos spielte und seine NFL-Karriere 2018 beendet hatte, sieht das aber anders. "Es kann passieren, wenn du weißt, was du tun musst", meinte er: "Sag nicht, dass es nicht passieren kann."

Der Starspieler war während seiner NFL-Laufbahn immer wieder negativ aufgefallen. Vor allem neben dem Feld. Für die komplette Saison 2007/08 wurde Jones unter anderem wegen seiner Verwicklung in eine Schießerei in einem Nachtclub in Las Vegas gesperrt.