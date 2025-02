"Unglaublich": Chiefs-Lineman Thuney vor sechstem Super Bowl

Kaum ein Super Bowl in den letzten Jahren hat ohne Joe Thuney stattgefunden, für den Offensive Lineman der Kansas City Chiefs ist das spektakuläre Finale der National Football League (NFL) längst Gewohnheit. "Das ist unglaublich. Ich versuche, es nicht als selbstverständlich hinzunehmen", sagte der 32-Jährige am obligatorischen Medientag vor dem 59. Super Bowl in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) im ran-Interview.

Für Thuney ist es schon die sechste Super-Bowl-Teilnahme - die dritte mit Kansas City (2023 bis 2025), hinzu kommen drei weitere mit den New England Patriots (2017 bis 2019). Nur 2018 verlor Thuney ein Endspiel - ausgerechnet gegen die Philadelphia Eagles.

Genau gegen die soll nun der fünfte persönliche Triumph her. Den Chiefs, die zum vierten Mal in sechs Jahren am größten Einzelsportereignis der Welt teilnehmen, winkt der historische Three-peat, der dritte Sieg in Serie. "Das ist jedes Mal wieder besonders. Ich möchte diese Woche einfach aufsaugen und die Zeit genießen", sagte Thuney.

Große Unterschiede zwischen Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und Ikone Tom Brady, seinem ehemaligen Spielmacher bei den Patriots, sieht der dreimalige Pro Bowler nicht: "Sie verwenden beide unglaublich viel Zeit darauf, ihr Handwerk zu perfektionieren. Sie sind unheimlich detailversessen. Es ist einfach unglaublich, mit ihnen zu spielen."

Neben dem Football ist Thuney auch großer Fußballfan - mit einem Faible für die Bundesliga. "Ich habe ein Spiel von Bayern München gesehen. In München. Das war sehr cool. Ich glaube, dass Bayern München mein deutsches Team ist", sagte Thuney.