Rechtzeitig zum Super Bowl: Taylor Swift zurück in den USA

Touchdown schon vor Spielbeginn: Pop-Idol Taylor Swift ist zurück in den USA und damit gerade rechtzeitig, um ihrem Freund Travis Kelce beim Super Bowl am Abend in Las Vegas zuzujubeln. Vor dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen Kelces Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers waren Swifts Reisestrapazen ein riesiges Thema in den US-Medien. Schließlich hatte Swift noch am Abend zuvor ein Konzert in Tokio gegeben.

Nun berichtete das Portal TMZ, Swift sei mit ihrem Privatjet in Los Angeles angekommen, von dort solle sie weiter in die Wüste Nevadas reisen. In den Sozialen Medien waren zuvor Updates über Swifts Reise aus Japan geteilt worden. "Sie kommt, sie kommt, wir sind sehr aufgeregt", sagte Gracie Hunt, Tochter des Chiefs-Besitzers Clark Hunt bei einem Event in Las Vegas.

Der Football-Profiliga NFL bietet die Beziehung zwischen Kelce und Swift aus Marketing-Perspektive völlig neue Möglichkeiten. Plötzlich interessieren sich auch die "Swifties", also die Fans der Sängerin, für Football. Das knisternde Duell der beiden Quarterbacks Patrick "Magic" Mahomes (Chiefs) und "Mr. Irrelevant" Brock Purdy (49ers) gerät bei der gigantischen NFL-Party fast in den Hintergrund.

Viele Fans hoffen nun sogar auf einen Heiratsantrag von Kelce live im TV nach dem Spiel. "Es ist großartig für die Liga, diese Art von Aufmerksamkeit zu bekommen", sagte NFL-Chef Roger Goodell.