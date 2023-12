San Francisco 49ers: Der Ketchup-Effekt – wenn Purdy & Co. ins Rollen kommen

Anzeige

Die San Francisco 49ers stutzen im Topspiel der NFC den Philadelphia Eagles die Flügel. Die Offense um Brock Purdy läuft dabei nach Anlaufschwierigkeiten heiß. Bei manchem Teamkollegen werden auch Revanchegelüste gestillt.

von Marcus Giebel

Die Philadelphia Eagles spielten in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer Rolle des Underdogs. Gerade in Playoffs.

Diesmal aber schlichen sie wie geprügelte Hunde in die Katakomben, nach ihrer zweiten Saisonniederlage. Die in einer regelrechten Schmach endete. 19:42 auf eigenem Platz.

Äußerlich war der angerichtete Schaden nicht sichtbar. Aber innerlich dürfte so mancher Schrank aus der Defense der "Birds" gebrochen gewesen sein. Schließlich war die Offense der San Francisco 49ers - angeführt von einem mal wieder phänomenalen Brock Purdy - gnadenlos über sie hinweggefahren.

Und das nicht nur einmal. Nicht zwei Mal. Auch nicht drei Mal. Nein, gleich sechs Mal. Der letzte Touchdown-Drive war ein echter Quickie: 14 Sekunden. Oder fünf Plays. Für 52 Yards. Da staunte nicht nur der Gegner.

"Es ist hart, gegen dieses Team zu spielen", sprach Eagles-Cornerback James Bradberry das ziemlich Offensichtliche aus. Dabei hatte aus Sicht der Mannschaft mit der nach wie vor besten Bilanz der Liga die Arbeit gegen den Ball perfekt begonnen.

In den ersten beiden Drives sammelten die 49ers jeweils Raumverlust und wurden ohne First Down wieder an die Seitenlinie geschickt. Three and Out, Three and Out. Mal 62 Sekunden, mal 61 Sekunden. -2 Yards. -4 Yards.

Doch zwischen dem zweiten und dritten Feldbesuch von Purdy & Co. machte es irgendwie und irgendwann klick.