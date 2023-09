Registriere Dich mit Name und Email-Adresse.

Schritt 1: Melde dich an

So funktioniert der NFL Fantasy Manager

Registriere Dich jetzt beim NFL Fantasy Manager und zeige jede Woche, was du drauf hast. Schon nach vier einfachen Schritten kannst du loslegen. Hier gehts zum Fantasy Manager.

Bei der Positionsauswahl Quarterback, Running Back und Wide Receiver kannst Du dann aber wieder frei wählen. Heißt: Du kannst als Quarterback Russell Wilson auswählen, auch wenn Du bereits die Passing oder Rushing Offense der Broncos gewählt hast. Quarterback, Running Back und Wide Receiver dürfen auch aus derselben Mannschaft stammen. Du darfst also als Quarterback Tom Brady, als Running Back Leonard Fournette und als Wide Receiver Mike Evans auswählen.

Suche Dir zunächst einen Teamnamen aus. Mit diesem bist Du in den Ligen vertreten. Mit der Auswahl Deines Lieblingsteams nimmst Du in der Liga aller Anhänger Deiner Lieblingsmannschaft teil.

Aber: Du darfst jede Offense, Defense oder einen einzelnen Spieler insgesamt nur 5 Mal verwenden. Heißt: Du musst in einer Saison mindestens vier verschiedene Quarterbacks, Running Backs, Wide Receiver sowie Passing und Rushing Offenses, Defenses und Special Teams einsetzen.

Hierbei kann es durchaus hilfreich sein, auf die Gegner am jeweiligen Spieltag zu achten. So ist es nicht immer hilfreich, Aaron Rodgers als Quarterback einzusetzen, wenn an dem Spieltag die Packers auf die Denver Broncos treffen, die über eine starke Passverteidigung verfügen.

Schritt 4: Wähle eine Liga aus

Gründe Deine eigene Liga und lade Deine Freunde dazu ein. Dabei kannst Du unterscheiden zwischen offenem Ligabetrieb und Head-to-Head-Format inklusive Playoffs. Beim offenen Ligabetrieb gewinnt der Spieler die Meisterschaft, der nach 18 Spieltagen die meisten Punkte hat. Beim Head-to-Head-Format geht es nach Siegen und Niederlagen inklusive K.o.-Runde.

Eine ausführliche Erklärung zu den unterschiedlichen Ligasystemen findest du hier.