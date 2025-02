Sportwetten: Chiefs leicht favorisiert im Super Bowl

Die Kansas City Chiefs sind nach Ansicht der Buchmacher leichter Favorit im Super Bowl 59. Sportwettanbieter bwin gibt eine 1,83er-Quote auf einen Sieg des Titelverteidigers um Quarterback Patrick Mahomes aus. Gewinnen die Philadelphia Eagles hingegen beim Event in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr, RTL und DAZN), gibt es das 2,00-fache des Einsatzes zurück.

Bei dem erwartet engen Spiel in New Orleans feiert Running Back Saquon Barkley von den Eagles seinen 28. Geburtstag - und ist der heißeste Kandidat für den ersten Touchdown (Quote 5,00). Philadelphias Quarterback Jalen Hurts (7,50) und Mahomes (10,00) haben ebenfalls gute Chancen, zuerst die Endzone zu erreichen.