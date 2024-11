St. Brown baut Serie mit Touchdowns aus - Lions dominieren

Die Detroit Lions und der bärenstarke Footballstar Amon-Ra St. Brown sind in der NFL weiter nicht zu stoppen. Das Team um den Deutsch-Amerikaner überrollte die Jacksonville Jaguars am Sonntag beim 52:6 regelrecht, es war für Detroit in der US-Profiliga bereits der achte Sieg nacheinander. Wide Receiver St. Brown gelang bei jedem dieser Erfolge mindestens ein Touchdown, gegen Jacksonville sogar erstmals in dieser Saison zwei. Nur in den ersten beiden Spielen war der 25-Jährige leer ausgegangen.

St. Brown fing elf von elf Pässen für 161 Yards Raumgewinn - persönlicher Bestwert in der NFL. Beim ersten Touchdown lief der Passempfänger nach einem kurzen Pass von Jared Goff ungestört in die Endzone und stellte das zwischenzeitliche 27:3 her. Beim zweiten fing er den Ball nach einem Goff-Pass zum 48:6 in der Endzone. Quarterback Goff warf insgesamt vier Touchdown-Pässe. St. Brown steht schon bei neun Touchdowns, sein bisheriger Bestwert sind zehn. Detroit festigte mit 9:1-Siegen seine Spitzenposition in der NFC North. Verfolger Minnesota Vikings (8:2) gewann 23:13 bei den Tennessee Titans.

Weit weniger Spektakel als in Detroit sahen die Fans beim Topspiel der AFC North zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens. Russell Wilson führte die Steelers beim 18:16 zum achten Sieg im zehnten Spiel, für den Quarterback war es der vierte Erfolg in seinem vierten Einsatz. Pittsburgh punktete mit sechs Field Goals, blieb aber ohne Touchdown. Ravens-Quarterback Lamar Jackson erwischte einen ganz schlechten Tag.