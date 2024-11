St. Brown mit nächstem Touchdown für die Lions

Mit einem Touchdown hat Amon-Ra St. Brown den Detroit Lions zum nächsten Sieg in der Football-Profiliga NFL verholfen. Im Division-Duell bei den Green Bay Packers brachte St. Brown sein Team im zweiten Viertel in Führung, die die Lions bis zum Schluss nicht mehr abgaben. Nach dem 24:14 in Green Bay, dem siebten Sieg im achten Spiel, liegt Detroit an der Spitze der NFC.

Für St. Brown war es der sechste Touchdown in dieser Saison - er fing alle sieben Zuspiele seines Quarterbacks Jared Goff. Seinen Coup feierte er mit einem Kopfstand in der Endzone. Vor dem Spiel hatte er die gegnerischen Fans noch mit einem schwarzen Pullover und der Aufschrift "Green Bay sucks" ("Green Bay ist sch....") provoziert.

In der starken NFC North schoben sich die Minnesota Vikings durch ein 21:13 gegen die Indianapolis Colts auf Platz zwei hinter Detroit und vor den Packers. In dieser Form sind die Lions ein Titelanwärter - einzig die Kansas City Chiefs haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Der Titelverteidiger mit seinem Star-Quarterback Patrick Mahomes und Tight End Travis Kelce ist in der Nacht zu Dienstag (2.15/DAZN) gegen die Tampa Bay Buccaneers im Einsatz.