St. Brown mit nächstem Touchdown - Schiedsrichter schwer verletzt

Auch dank des nächsten Touchdowns von Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions in der Football-Profiliga NFL die Play-offs fest im Blick. Bei den New Orleans Saints gewannen die Lions 33:28 und sind nach dem neunten Sieg im zwölften Spiel klar auf Kurs. Zuletzt hatte sich Detroit in der Saison 2016/17 für die "postseason" qualifiziert.

Die Lions führten nach einem herausragenden ersten Viertel mit 21:0, als St. Brown den bereits dritten Touchdown Detroits erzielte, waren nicht einmal sieben Minuten gespielt. Am Ende wurde es nochmal eng, das Team von Coach Dan Campbell brachte den Sieg aber über die Zeit.

Überschattet wurde der Erfolg allerdings von einer schweren Verletzung von Schiedsrichter Nick Piazza, der nach einem Zusammenprall mit Saints-Runningback Alvin Kamara auf einer Trage abtransportiert wurde. Nach Angaben der Saints sprang dem Referee die Kniescheibe heraus, sein Zustand sei aber stabil.

Für Ex-Meister New England Patriots und seinen langjährigen Erfolgstrainer Bill Belichick wird es dagegen immer düsterer. Beim 0:6 gegen die Los Angeles Chargers blieben die Patriots bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ohne eigenen Punkt. Belichicks Plan, den glücklosen Quarterback Mac Jones durch Bailey Zappe zu ersetzen, blieb ohne Wirkung. Die fünfte Niederlage nacheinander und die insgesamt zehnte der Saison konnte auch der Ersatzmann nicht verhindern.

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs kassierte beim 19:27 gegen die Green Bay Packers die vierte Niederlage der Saison. Prominent ging es auf den Rängen des Lambeau Field zu: Popikone und Edelfan Taylor Swift feuerte Travis Kelce von den Chiefs an, Turnkönigin Simone Biles drückte ihrem Ehemann und Packers-Safety Jonathan Owens die Daumen.

Vizemeister Philadelphia Eagles kassierte derweil eine herbe 19:42-Schlappe gegen die San Francisco 49ers. Quarterback Brock Purdy warf vier Touchdown-Pässe, Receiver Deebo Samuel brachte drei ins Ziel. Für die Eagles war es erst die zweite Niederlage der Saison.