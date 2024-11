St. Brown mit Touchdown bei Lions-Comeback

Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions haben nach einer Aufholjagd ihre Siegesserie in der US-Football-Profiliga NFL ausgebaut. Die Lions gewannen bei den Houston Texans trotz eines 7:23-Rückstands nach zwei Vierteln noch mit 26:23 und feierten ihren siebten Erfolg in Serie. Der deutsche Receiver St. Brown steuerte einen Touchdown bei - es war sein insgesamt siebter der Saison.

Mit acht Siegen aus neun Spielen liegen die Lions damit weiter an der Spitze der NFC. Und das obwohl Quarterback Jared Goff zuvor erstmals in seiner Karriere fünf Interceptions in einem Spiel geworfen hatte. Detroit ist das erste Team seit 2012, das ein Spiel trotz derart vieler Fehlpässe seines Spielmachers gewinnen konnte. Umjubelter Held war gegen Houston Kicker Jake Bates, dem bei Gleichstand und abgelaufener Uhr das entscheidende Fiel Goal gelang.

In der NFC ebenfalls gut unterwegs sind die Philadelphia Eagles. Quarterback Jalen Hurts führte seine Mannschaft im Division-Duell mit den Dallas Cowboys mit zwei Touchdown-Pässen und zwei eigenen Läufen in die Endzone zu einem ungefährdeten 34:6-Sieg. Für die Eagles, die bei sieben Siegen und zwei Niederlagen stehen, war es der fünfte Erfolg in Serie.