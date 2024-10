St. Brown und die Lions fügen Vikings erste Niederlage zu

Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions auf dramatische Weise das Topspiel in der NFL gewonnen - und mit seinem vierten Touchdown der Saison seinen Teil dazu beigetragen. Die Lions gewannen am siebten Spieltag bei den zuvor noch ungeschlagenen Minnesota Vikings 31:29 und schlossen damit in der Bilanz (5:1) zu den Gastgebern auf.