Jackson und Brittany Mahomes sorgten mit ihren Eskapaden abseits des Spielfeldrandes für viele Schlagzeilen. Laut US-Berichten hat Patrick Mahomes angeblich genug davon. Der äußerte sich aber vielsagend auf Twitter.

Kansas City - Mahomes. Dieser Name steht eigentlich für Football. Ziemlich guten sogar.

Daher dürfte es Patrick so gar nicht gefallen haben, welche Schlagzeilen der Name Mahomes vor allem in der Endphase der letzten NFL-Saison so gemacht hat.

Immer wieder stand sein Bruder Jackson und seine Verlobte Brittany im Fokus der Berichterstattung. Doch damit könnte jetzt Schluss sein.