Die Erlöse gehen an die Stiftung Deutsche Krebshilfe und Kinderlachen e.V. !

Spendet bei VIPrize und gelangt so in den Lostopf für den Hauptpreis: zwei Super-Bowl-Tickets inklusive Flug und Übernachtung .

ran und VIPrize schicken euch mit etwas Glück zum größten Einzelsport-Event der Welt, dem Super Bowl in Glendale, Arizona (12. Februar live auf ProSieben, ran.de und joyn)!

Kinderlachen e.V.

Die Organisation Kinderlachen unterstützt gemeinnützig mit vielen ehrenamtlichen Helfern bedürftige Kinder in ganz Deutschland mit dem, was sie am dringendsten benötigen. Dazu gehören Möbel, Materialien für Schule und Freizeit, medizinische Geräte, Betten und vieles mehr.

Darüber hinaus erfüllt Kinderlachen Kinderträume im Rahmen von unvergesslichen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten. Mehr Informationen zu den tollen Aktivitäten findet Ihr auf der Webseite von Kinderlachen e.V.