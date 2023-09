Super Bowl: Usher als Mainact der Halftime-Show 

Anzeige

R&B-Star Usher wurde als Main-Act für die Halftime-Show beim Super Bowl 2024 in Las Vegas bestätigt.

Nun ist es offiziell! Beim Super Bowl 2024 in Las Vegas (11. Februar 2024) wird R&B-Star Usher der Main-Act der Halbzeit-Show sein. Das gab die NFL am Sonntag via Video in den sozialen Medien bekannt.

"Es ist mir eine Ehre, endlich einen Super-Bowl-Auftritt von meiner Wunschliste zu streichen“, wird Usher zitiert, "ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu präsentieren, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat."

Usher folgt auch Rihanna, die beim Super Bowl 2023 der Main-Act der Halftime-Show war.