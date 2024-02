Super Bowl 2023: Die besten Werbespots

Anzeige Im Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles (ab 22:25 Uhr live auf ProSieben und ran.de) aufeinander, im US-TV sind dabei traditionell die Werbespots fast so spannend wie das Finale der NFL. Wir zeigen euch die besten vorab verfügbaren Werbespots für den Super Bowl 2023. Am 12. Februar steigt der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles (ab 22:25 Uhr live auf ProSieben und ran.de). Während viele Fans neben dem großen Spiel auch der Halbzeitshow mit Superstar Rihanna entgegenfiebern, sind in den USA auch die extra für das Endspiel der NFL produzierten TV-Werbespots ein jährliches Highlight. Zwischen sechs und sieben Millionen Dollar kostet ein 30 Sekunden langer Werbespot beim übertragenden Sender "Fox" Schätzungen zufolge. Entsprechend kreativ sind die Werbespots, die vor großem Publikum ihre Wirkung natürlich nicht verfehlen sollen. Einige der Spots sind vorab schon bei YouTube zu sehen, von anderen gibt es zumindest kurze Teaser. ran hat einige der besten Super-Bowl-Spots herausgesucht.

Squarespace: Hollywood-Star vervielfältigt sich Schauspieler Adam Driver ist fasziniert von der Idee, dass Squarespace eine Website ist, die Websites erstellt. Als er diesem Gedankengang immer weiterspinnt, beginnt sich die Realität selbst zu enträtseln und löst ein besonderes Ereignis aus. Der Spot Es ist ein typischer Squarespace-Spot, der sich durch skurrilen Humor und eine hochwertige filmische Umsetzung auszeichnet. Super Bowl-Snacks: Die besten Rezept-Ideen für das Football-Event 2024

DoorDash: Alles bereit für den Super Bowl? Der Lieferdienst geht mit seinem Spot "We Get Groceries" in den Kampf um die Gunst der Super-Bowl-Zuschauer und hat dafür prominente Namen verpflichten können. In dem Spot zeigen drei bekannte TV-Köche, unter ihnen Matty Matheson, wie man sich auf das große Spiel vorbereitet. Mit dabei auch Rapper Raekwon vom Wu-Tang-Clan.

Farmer's Dog: Die liebevolle Beziehung zwischen Hund und Frauchen Zum ersten Mal hat das auf frisches Hundefutter spezialisierte Unternehmen einen Super-Bowl-Werbespot kreiert. In dem Spot "Forever" geht es um die herzerwärmende Beziehung zwischen einer Frau und ihrem Hund. Der Spot beginnt mit einem Mädchen, das ihrem Welpen verspricht: "Ich werde mich immer um dich kümmern." Der Rest des Werbespots zeigt, wie die Tierhalterin dieses Versprechen einlöst und den Hund auf Spaziergänge, in den Urlaub und zu Abenteuern mitnimmt, während sie beide älter werden. Am Schluss ist zu sehen, wie sie beide nach vielen Jahren auf einem Bett liegen und sich liebevoll anschauen - zwischen beiden liegt das Baby der Mutter. Stanley Morgans E-Trade: Wenn Kids Hochzeit feiern Der Werbespot des Online-Brokers E-Trade knüpft an den Spot von letztem Jahr an. Wieder sind kleine Kinder die Protagonisten in dem Spot. Eines der süßen Kids feiert seine Hochzeit, und zu Gast sind seine kleinen Kumpels -natürlich alle in feinstem Zwirn. Mit E-Trade, so heißt es in dem Spot, ist man für alles gewappnet: Hochzeit, Kinder, College und sogar Kinder, die nach dem College wieder zurück zu ihren Eltern kommen.

Doritos: Jack Harlow und die Frage nach der Liebe Der Tortilla-Chips-Hersteller "Doritos" hat für seinen Werbespot zum Super Bowl US-Rapstar Jack Harlow mit der Frage nach der Liebe konfrontiert. Auf dem roten Teppich steigt er vor den wartenden Paparazzi in seine Limousine. Alle wollen wissen, was es mit dem Liebesdreieck des Rappers auf sich hat - nach einem Biss in einen Chip gibt er "vielleicht" nur einen kurzen Hinweis.

FanDuel: Kick of Destiny mit Rob Gronkowski Für den vermutlich spannendsten Werbespot in diesem Jahr wird die amerikanische Sportwetten-Seite FanDuel sorgen. Der im Ruhestand befindliche Tight-End-Legende Rob Gronkowski wird dabei live versuchen, ein Field Goal zu erzielen. Trifft Gronk, werden zehn Millionen Dollar für Freiwetten freigeschaltet. If you can catch it you can kick it? Naja, in einem Trainingsvideo mit Ex-Kicker Adam Vinatieri läuft es noch nicht rund für den früheren Tight End. In einer Rocky-ähnlichen Trainingsmontage macht sich Gronk dann fit für seinen großen Auftritt.

Michelob Ultra: Golf-Duell mit Serena Williams und Tony Romo Die Biermarke Michelob Ultra macht kein Geheimnis um ihren Werbespot, bei YouTube findet sich sogar eine Extended Version des Clips, der von dem Kultfilm "Caddyshack" aus dem Jahr 1980 inspiriert ist. Tennis-Superstar Serena Williams liefert sich in dem Werbespot ein heißes Golf-Duell mit Schauspieler Brian Cox. In Nebenrollen treten die Fußballerin Alex Morgan, Box-Superstar Saul "Canelo" Alvarez und Ex-Cowboys-Quarterback Tony Romo auf.

Oikos Yogurt: Deion Sanders und seine Familie lassen es krachen "Neon" Deion Sanders war zweifellos eine der schillerndsten Figuren in der Geschichte der an schillernden Figuren sicherlich nicht armen NFL. Der extravagante Multi-Sportler beeindruckte mit Top-Leistungen im Football und parallel im Baseball. Nun wirbt er für Joghurt. Dafür ist die ganze Sanders-Familie am Start und man kann erahnen, wo "Primetime" seine guten Gene her hat.

Workday: Ozzy Osbourne wird zum Bürohengst Ozzy Osbourne ließ es in seiner Rock-Karriere krachen wie kaum jemand anders. Der einstige Frontmann der legendären Band Black Sabbath biss im Drogenrausch einer Fledermaus den Kopf ab. Nun schlüpft er für das Software-Unternehmen "Workday" in den Rolle eines Bürohengstes.

Avocados from Mexiko: Anna Faris im Garten Eden Ist die Avocado die verbotene Frucht? Wenn es nach US-Schauspielerin Anna Faris geht auf keinen Fall! Die Mimin, die unter anderem aus den "Scary Movie"-Filmen bekannt ist, entdeckt im Werbespot von "Avocados from Mexiko" in ihrer Rolle als erste Frau der Welt die Avocado für sich.

Crown Royal: Rätseln mit Dave Grohl Dave Grohl ist der Frontmann der Foo Fighters und war Schlagzeuger bei Nirvana. Beim Super Bowl macht der Rockstar Werbung für den kanadischen Whiskey von "Crown Royal". Im kurzen Teaser bei YouTube nennt Grohl einige Begriffe, beim Super Bowl wird aufgelöst, wie diese zusammenhängen.

Heineken 0.0: Alkoholfreies Bier und Marvel Die Brauerei Heineken hat sich für ihren Super-Bowl-Werbespot mit Marvel zusammengetan. In dem vorab veröffentlichten kurzen Film ist Paul Rudd als Superheld Ant-Man zu sehen, der einen klaren Kopf behält.

Uber One: Diddy produziert nächsten Hit Ist das der neue Song von Rapper Sean "Diddy" Combs? Im Super-Bowl-Werbespot von "Uber One" feilt der 52-Jährige fleißig am nächsten Hit: Einem Loblied auf den Fahrdienstleister - ob das gut geht...

Bud Light: Ein tanzendes Sexsymbol Seine Rolle als schnauzbarttragender Kampfjet-Pilot Bradley Bradshaw in dem Mega-Blockbuster "Top Gun: Maverick" machte Miles Teller zum Sexsymbol. Im Werbespot für Bud Light tanzt Teller mit seiner Frau Keleigh und seinem Hund Bugsy ultralässig zur Warteschleifenmusik aus dem Smartphone durch die Wohnung.

Rakuten: Die Rückkehr der High-School-Queen Apropos Sexsymbol: Das Internetunternehmen Rakuten lässt für seinen Super-Bowl-Werbespot Alicia Silverstone in ihre Rolle als Cher aus dem Kultfilm "Clueless" von 1995 zurückkehren. Die High-School-Queen ist erwachsen geworden, streift aber immer noch mit Einkaufstüten durch das Klassenzimmer. Man darf auf den kompletten Spot gespannt sein.

Samuel Adams: Träume von einem friedlichen Boston In der Werbung der Biermarke Samuel Adams aus Boston träumt der Hauptdarsteller von einer harmonischeren Heimatstadt, in der sich sogar Fans der Boston Red Sox und der New York Yankees in den Armen liegen.

PopCorners: Kultpotenzial mit Breaking Bad Der Popcorn-Snack PopCorners erweckt die Kultserie "Breaking Bad" zu neuem Leben. Mit dabei sind Bryan Cranston and Aaron Paul in ihren Rollen als Walter White und Jesse Pinkman.

Pringles: Geheimnisvoller Spot des Chips-Giganten Beim Super Bowl darf natürlich die Chips-Marke Pringles nicht fehlen. Der Pringles-Teaser verrät allerdings relativ wenig. Die US-Popsängerin Meghan Trainor ist zu sehen, nach einer kurzen Tanzeinlage bleibt sie mit der Hand in der Chipsdose stecken.