Super Bowl 2024: So läuft die Hot Week in Las Vegas!

Super Bowl: Wie lange warten die Teams auf eine Teilnahme?

In wenigen Tagen treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Super Bowl in Las Vegas aufeinander. Beide Teams traten bereits im Endspiel der Saison 2019 gegeneinander an. Andere Franchises warten dagegen schon deutlich länger auf eine SB-Teilnahme. ran zeigt, wie lange die einzelnen Teams nicht mehr beim Saisonhöhepunkt dabei waren. © ZUMA Wire