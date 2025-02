Der Super Bowl 2025 stand an. In New Orleans duellierten sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles um die NFL-Krone. Wer die Live-Übertragung verpasste, kann am Montag bei ran auf eine Wiederholung in voller Länge und Highlights zurückgreifen.

Das Highlight der NFL-Saison stand an.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar kämpften die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles in New Orleans um die Vince Lombardy Trophy.

Letztlich setzten sich die Eagles überraschend deutlich mit 40:22 durch und gewannen damit den Super Bowl 2025.

Wie gewohnt hat es für deutsche Fans vor allem die Uhrzeit in sich, zu der die Partie starten wird. Der Kickoff war für 0:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt, inklusive Halftime Show und allem drumherum kann das Event auch gerne mal bis fünf Uhr morgens gehen.

Da kommt es durchaus mal vor, dass so manchem NFL-Fan hierzulande die Augen zufallen, bevor die Partie in die richtig heiße Phase geht.

Wer am Montag dann nochmal in voller Länge sehen will, wie sich Patrick Mahomes, Jalen Hurts und Co. geschlagen haben, der ist bei ran an der richtigen Adresse. Denn im Livestream des NFL Network könnt ihr den Super Bowl LIX am Montag direkt mehrfach in der Wiederholung verfolgen.