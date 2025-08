All diese Fälle haben eine Gemeinsamkeit: Nach teils monatelangen Verhandlungen haben die Spieler letztlich immer ihren Willen durchsetzen können und wurden fürstlich bezahlt.

2019 war es Ezekiel Elliott, 2023 Zack Martin. Im vergangenen Jahr nahm Ceedee Lamb nicht am Training Camp der Cowboys teil und jetzt ist es eben Parsons, der sich im Hold-In befindet - also zwar vor Ort ist, aber nur eingeschränkt und individuell trainiert.

Die Dallas Cowboys und Micah Parsons stehen am Scheideweg. Parsons will einen neuen, hochdotierten Vertrag und Dallas weigert sich (noch), die Wünsche des Star-Verteidigers zu erfüllen. Die Herangehensweise ist bei den Cowboys, allen voran Besitzer Jerry Jones, nicht neu - schadet aber Jahr für Jahr der Franchise und ist ein Grund dafür, warum die Texaner im Mittelmaß versinken. Ein Kommentar.

Denn natürlich ist trotz Parsons' langem Statement, in dem er erklärt, dass er nicht mehr für die Cowboys spielen will, das wahrscheinlichste Szenario, dass man sich doch noch vor Saisonstart auf eine Verlängerung einigt.

Dallas Cowboys: Verhandlungen schaden langfristig dem Team

So weit, so gut. Aber das ständige Herauszögern der neuen Verträge, wenn man sich letztlich ohnehin immer einigt, birgt vor allem ein anderes Problem: Es sind die Cowboys, die finanziell unter den langen Verhandlungen leiden - und nicht die Spieler. Ganz im Gegenteil, rein wirtschaftlich gesehen profitiert Parsons vom aktuellen Hickhack.

Denn die NFL hat über Jahre gezeigt, dass Verträge Jahr für Jahr teurer werden, was selbstverständlich mit dem steigenden Salary Cap zusammenhängt. Aber auch damit, dass Stars mindestens auf ihrer eigenen Position zum bestbezahlten Spieler werden wollen. Bei Parsons geht das sogar noch weiter, der Pass Rusher möchte den teuersten Vertrag aller "Nicht-Quarterbacks" bekommen.

Allein in dieser Offseason haben Myles Garrett, Ja'Marr Chase und erst kürzlich T.J. Watt diese Ehre erhalten. Das hat dementsprechend den Preis für Parsons ebenfalls in die Höhe getrieben. Bevor Garrett seinen Vertrag, der ihm jährlich 40 Millionen Dollar einbringt, unterschrieb, war Defensive End Danielle Hunter mit rund 36,5 Millionen Dollar jährlich der bestbezahlte "Nicht-Quarterback". Hätte Jones also frühzeitig Parsons Vertrag verlängert, hätte er sich definitiv mehrere Millionen Dollar jährlich sparen können.

Das gilt natürlich auch für die Verträge von Elliott, Martin oder Lamb: Jones ließ mit seinen Vertragsspielchen letztlich Geld liegen, das man in andere Spieler investieren hätte können.

Erst kürzlich kritisierte Jones Parsons öffentlich dafür, er verletze sich zu häufig, als es um die hohen Gehaltsvorstellungen des Verteidigers ging. Damit bringt er weitere Unruhe in Americas Team, die durch die hohe mediale Aufmerksamkeit ohnehin kaum zur Ruhe kommen.