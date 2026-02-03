Super Bowl 2026: Die coolsten Werbespots - Coca Cola vs. Pepsi geht weiter

Der Super Bowl 2026 steht an! Traditionell sind die Werbungen, Commercials und TV-Teaser ein besonderes Highlight der Übertragung. ran zeigt die coolsten Clips. Von Mike Stiefelhagen Der Super Bowl steht für Unterhaltung - nicht nur im sportlichen Bereich. Abseits des Showdowns der New England Patriots gegen die Seattle Seahawks erfeuen sich auch die Werbeunterbrechungen großer Beliebtheit. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn Die Marken wollen sich dabei von ihrer besten Seite präsentieren und nehmen für die kurze Aufmerksamkeit Mondpreise in Kauf. Laut "Bloomberg" kostet ein 30-sekündiger Spot während der SB-Übertragung der NFL rund zehn Millionen US-Dollar! Dementsprechend originell sollte der Content sein. ran zeigt Euch die besten Commercials zum Super Bowl 2026.

Sabrina Carpenter für Pringles Pringles hat in den vergangenen zwei Jahren jede Menge Starpower aufgefahren. Dabei haben Chris Pratt und Nick Offerman die Hauptrollen übernommen. Nun fährt das Unternehmen die ganz großen Geschütze auf und setzt auf Pop-Sensation Sabrina Carpenter.

Bradley Cooper und Matthew McConaughey für Uber Eats Bradley Cooper kämpft gegen die Verschwörung, die NFL sei nur eine Fassade, um Essen zu verkaufen. Matthew McConaughey unterstützt ihn jetzt dabei.

Peyton Manning, Post Malone und Shane Gillis für Bud Light Beim Super Bowl 59 hat uns das Trio Peyton Manning, Post Malone und Shane Gillis eine von Vätern inspirierte Gartenparty beschert. In diesem Jahr ist das Team für die Biermarke auf dem Weg zu einer Hochzeit. Kann Bud Light toppen, was es vor einem Jahr abgeliefert hat?

Emma Stone für Squarespace Das Schauspieler-Regisseur-Duo Emma Stone und Yorgos Lanthimos hat bereits bei Oscar-würdigen Produktionen wie "Poor Things", "The Favourite", "Kinds of Kindness" und "Bugonia" zusammengearbeitet. Nun tun sie sich erneut zusammen. Diesmal für einen Werbespot des Website-Builders zu Super Bowl 60.

Kendall Jenner für Fanatics Sportsbook Kendall Jenner greift den online viral gegangenen Begriff des "Kardashian-Fluchs" auf. Der Fluch hat sich bislang größtenteils auf die NBA beschränkt. Jetzt sagt Jenner für Wettanbieter Fanatics Sportsbook, dass er genau rechtzeitig zum Super Bowl 60 in die NFL einsteigt.

Ben Stiller und Benson Boone für Instacart Comedy-Ikone Ben Stiller tut sich in einem Werbespot für den Liefer- und Abholdienst Instacart mit Popstar Benson Boone zusammen. Es sieht fast so aus, als würde Stiller für diese Rolle White Goodman verkörpern. Dies dürfte für langjährige Fans des Films "Dodgeball" spannend sein. Gibt es eine Fortführung?

Ben Affleck, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc und Jason Alexander für Dunkin' Das Gesicht von Dunkin' Donuts aka. Ben Affleck bereitet sich zum Super Bowl auf die nächste Runde mit dem Unternehmen vor. Dieses Mal richtet er seinen Pitch an drei der größten Stars der Sitcom-Geschichte - Jennifer Aniston und Matt LeBlanc aus "Friends" und Jason Alexander aus "Seinfeld".

Elijah Wood für Skittles Skurril. Elijah Wood überbringt Skittles als eine Art mythisches Wesen. Frodo in 2026 hittet anders. Dieser Spot verspricht einiges.

Danny McBride und Keegan-Michael Key für State Farm Die Comedians Danny McBride und Keegan-Michael Key tun sich zusammen, um dir halbherzige Versicherungen anzupreisen. Und sie haben keine Angst, das offen zuzugeben.

Guy Fieri für Bosch 15 Sekunden, die mehr versprechen. Wird "Food Network"-Star Guy Fieri durch Bosch "normal"?

Kurt Russell und Lewis Pullman für Michelob Ultra Das Schauspieler-Duo Kurt Russell und Lewis Pullman sorgt im Spot für das Light Beer Michelob Ultra für Furore. Russell spielt den Meister, während Pullman seinen Lehrling verkörpert, dem er die Geheimnisse des Berglebens beibringt.

Derrick Henry und Kathryn Hahn für Oikos Ravens-Star Derrick Henry ist dafür bekannt, einer der brutalsten, stärksten und physischsten Running Backs der NFL zu sein. In diesem Werbespot für die proteinhaltigen Produkte von Oikos ist es jedoch Schauspielerin Kathryn Hahn, die hier Muskeln spielen lässt.

Sofia Vergara für Skechers Der "Modern Family"-Star hat offenbar genug von ihren alten Schuhen. Und vom Schnüren im Allgemeinen. Sofia Vergara wirbt für die neueste Version der Slip-on-Sneaker von Skechers und reiht sich damit in eine lange Reihe von Promis und ehemaligen Sportlern ein, die im Laufe der Jahre dasselbe getan haben.

Andy Cohen für NERDS Reality‑TV‑Star Andy Cohen bestimmt deine Party nach Belieben mit den Süßogkeiten von NERDS.

Clydesdales für Budweiser Die Lieblingspferde sind zurück. Als ob daran jemals ein Zweifel bestanden hätte. Die Clydesdales scheinen von einem mysteriösen Tier fasziniert zu sein, das in ihren Stall eingedrungen ist. Bierhersteller Budweiser liefert bei diesem klassischen Format fast immer ab.

Pepsi klaut Cola-Eisbären Pepsi vs. Cola. Es geht weiter! Der Coca‑Cola‑Eisbär erlebt eine überraschende Offenbarung, nachdem er das konkurrierende Produkt probiert hat. Zudem gibt es eine freche Anspielung auf ein gewisses Coldplay-Konzert ...

Totino's mit Chazmo Im letzten Jahr hatte uns das Comedy‑Duo Tim Robinson und Sam Richardson mit "Chazmo", dem Pizza‑Roll‑liebenden Außerirdischen) ein denkwürdiges Erlebnis beschert. Und dieser Alien wird nun für den Super Bowl 60 für Totino's zurückkehren … oder?

Hims & Hers In diesem Werbespot zeigt Hims & Hers die Kluft zwischen den Wohlhabenden und den weniger Privilegierten im Gesundheitswesen auf.

Kinder Bueno Kinder Bueno hat uns mit diesem Teaser nicht allzu viel gegeben. Es deutet nur auf ein intergalaktisches Abenteuer hin. Mal sehen, wie der Spot rund um den Schokoriegel beim Super Bowl aussehen wird.

GrubHub Yorgos Lanthimos führt Regie bei einem weiteren Werbespot für Super Bowl LX. Dieses Mal für Grubhub. Der veröffentlichte Teaser des Liefer- und Abholdienstes überlässt viel der Fantasie.

Lay's "Potato Up" Lay’s hatte beim Super Bowl 59 mit "The Little Farmer" einen sehr herzlichen Werbespot, der eine junge Bäuerin und die Herkunft der Kartoffeln für ihre Chips zeigte. Es scheint, als würde das Unternehmen dieses Thema auch dieses Jahr wieder aufgreifen. Der siebensekündige Teaser überlässt fast alles der Vorstellungskraft.