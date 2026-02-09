NFL
Super Bowl 2026: "Die Seahawks quälen Maye" - Pressestimmen zu Seattles Triumph
09.02.2026
- 06:01 Uhr
- SID
Die Seattle Seahawks schlagen die New England Patriots im Super Bowl LX. Die Presse feiert den neuen Champion.
Nach dem 29:13 über die New England Patriots schreiben die nationalen und internationalen Medien den Triumph der Seattle Seahawks der überragenden Defense zu.
Die Pressestimmen zum Super Bowl LX.
Bild (Deutschland): "Patriots plattgemacht!"
kicker (Deutschland): "Defense dominiert: Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl"
Sport1 (Deutschland): "Patriots verpassen historischen Triumph"
Spiege (Deutschland)l: "All you need is love (und eine starke Verteidigung)"
Marca (Spanien): "Der Publikumsliebling: Die Seattle Seahawks fegen die Patriots im Super Bowl vom Platz"
AS (Spanien): "Die Seahawks-Verteidigung vernichtet die Patriots und gewinnt den Ring"
Mundo Deportivo (Spanien): "Die Seahawks revanchieren sich im Super Bowl LX an den Patriots"
Super Bowl LX: "Seahawks schubsen Maye herum"
L'Equipe (Frankreich): "Die Seahawks gewinnen den Super Bowl dank einer eisernen Verteidigung"
The Sun (Großbritannien): "Sensationelles Seattle hebt die Trophäe in die Höhe"
Daily Mail (Großbritannien): "Die Seahawks deklassieren die schwachen Patriots im Super Bowl, während Bad Bunnys Halbzeitshow Amerika spaltet"
New York Times (USA): "Die Seahawks schubsen Drake Maye und die Patriots herum. Sie ersticken Maye geradezu. Sie sind vor zwölf Jahren mit einer dominanten Defense zum Titel gestürmt - und sie haben es wieder getan."
Seattle Times (USA): "WIEDERGUTMACHUNG! Die Seahawks-Defense dominiert die Patriots. Die traumatische Niederlage von 2015 ist nicht vergessen, aber sie schmerzt nun weniger."
Washington Post (USA): "Eine der dominantesten Defensivleistungen der Super-Bowl-Geschichte, die Seahawks quälen Drake Maye bis fast in die Aufgabe."
Super Bowl: Seahawks-Defense on fire! Die besten Plays
Seattle Seahawks gewinnen Super Bowl: "Eine der besten Defenses jemals"
Boston Globe (USA): "Die Seahawks ruinieren das Ende einer magischen Patriots-Saison. Ein schlechter Abend für das mieseste Spiel des Jahres. Nicht von der Statistik täuschen lassen: Drake Maye konnte nie agieren, wenn es drauf ankam - und das war nicht seine Schuld."
USA (USA): "Die Geschichte dieses Super Bowls wurde von der Defense geschrieben. Und von Kenneth Walker. Und irgendwie auch von Jason Myers. Die Defense der Seahawks nennt sich selbst DARK SIDE - es ist eine der besten jemals."
Los Angeles Times (USA): "Seahawks zerbröseln die Patriots. Es ist nicht mehr die Legion of Boom - aber in der Team-Historie von Seattle ist Platz für mehr als eine Defense, die alles erstickt."