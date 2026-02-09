Die Seattle Seahawks schlagen die New England Patriots im Super Bowl LX. Die Presse feiert den neuen Champion. Nach dem 29:13 über die New England Patriots schreiben die nationalen und internationalen Medien den Triumph der Seattle Seahawks der überragenden Defense zu. Die Pressestimmen zum Super Bowl LX. Bild (Deutschland): "Patriots plattgemacht!" kicker (Deutschland): "Defense dominiert: Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl" Sport1 (Deutschland): "Patriots verpassen historischen Triumph" Spiege (Deutschland)l: "All you need is love (und eine starke Verteidigung)" Kommentar: Bad Bunny liefert die beste Halftime Show seit Jahren Marca (Spanien): "Der Publikumsliebling: Die Seattle Seahawks fegen die Patriots im Super Bowl vom Platz" AS (Spanien): "Die Seahawks-Verteidigung vernichtet die Patriots und gewinnt den Ring" Mundo Deportivo (Spanien): "Die Seahawks revanchieren sich im Super Bowl LX an den Patriots"

Super Bowl LX: "Seahawks schubsen Maye herum" L'Equipe (Frankreich): "Die Seahawks gewinnen den Super Bowl dank einer eisernen Verteidigung" The Sun (Großbritannien): "Sensationelles Seattle hebt die Trophäe in die Höhe" Daily Mail (Großbritannien): "Die Seahawks deklassieren die schwachen Patriots im Super Bowl, während Bad Bunnys Halbzeitshow Amerika spaltet" New York Times (USA): "Die Seahawks schubsen Drake Maye und die Patriots herum. Sie ersticken Maye geradezu. Sie sind vor zwölf Jahren mit einer dominanten Defense zum Titel gestürmt - und sie haben es wieder getan." Kommentar: Mit den Seattle Seahawks hat das beste Team der Saison gewonnen Seattle Times (USA): "WIEDERGUTMACHUNG! Die Seahawks-Defense dominiert die Patriots. Die traumatische Niederlage von 2015 ist nicht vergessen, aber sie schmerzt nun weniger." Washington Post (USA): "Eine der dominantesten Defensivleistungen der Super-Bowl-Geschichte, die Seahawks quälen Drake Maye bis fast in die Aufgabe."

Super Bowl: Seahawks-Defense on fire! Die besten Plays

