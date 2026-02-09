- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

Super Bowl 2026: "Die Seahawks quälen Maye" - Pressestimmen zu Seattles Triumph

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 06:01 Uhr
  • SID

Die Seattle Seahawks schlagen die New England Patriots im Super Bowl LX. Die Presse feiert den neuen Champion.

Nach dem 29:13 über die New England Patriots schreiben die nationalen und internationalen Medien den Triumph der Seattle Seahawks der überragenden Defense zu.

Die Pressestimmen zum Super Bowl LX.

Bild (Deutschland): "Patriots plattgemacht!"

kicker (Deutschland): "Defense dominiert: Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl"

Sport1 (Deutschland): "Patriots verpassen historischen Triumph"

Spiege (Deutschland)l: "All you need is love (und eine starke Verteidigung)"

Marca (Spanien): "Der Publikumsliebling: Die Seattle Seahawks fegen die Patriots im Super Bowl vom Platz"

AS (Spanien): "Die Seahawks-Verteidigung vernichtet die Patriots und gewinnt den Ring"

Mundo Deportivo (Spanien): "Die Seahawks revanchieren sich im Super Bowl LX an den Patriots"

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl LX: "Seahawks schubsen Maye herum"

L'Equipe (Frankreich): "Die Seahawks gewinnen den Super Bowl dank einer eisernen Verteidigung"

The Sun (Großbritannien): "Sensationelles Seattle hebt die Trophäe in die Höhe"

Daily Mail (Großbritannien): "Die Seahawks deklassieren die schwachen Patriots im Super Bowl, während Bad Bunnys Halbzeitshow Amerika spaltet"

New York Times (USA): "Die Seahawks schubsen Drake Maye und die Patriots herum. Sie ersticken Maye geradezu. Sie sind vor zwölf Jahren mit einer dominanten Defense zum Titel gestürmt - und sie haben es wieder getan."

Seattle Times (USA): "WIEDERGUTMACHUNG! Die Seahawks-Defense dominiert die Patriots. Die traumatische Niederlage von 2015 ist nicht vergessen, aber sie schmerzt nun weniger."

Washington Post (USA): "Eine der dominantesten Defensivleistungen der Super-Bowl-Geschichte, die Seahawks quälen Drake Maye bis fast in die Aufgabe."

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl: Seahawks-Defense on fire! Die besten Plays

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Seattle Seahawks gewinnen Super Bowl: "Eine der besten Defenses jemals"

Boston Globe (USA): "Die Seahawks ruinieren das Ende einer magischen Patriots-Saison. Ein schlechter Abend für das mieseste Spiel des Jahres. Nicht von der Statistik täuschen lassen: Drake Maye konnte nie agieren, wenn es drauf ankam - und das war nicht seine Schuld."

USA (USA): "Die Geschichte dieses Super Bowls wurde von der Defense geschrieben. Und von Kenneth Walker. Und irgendwie auch von Jason Myers. Die Defense der Seahawks nennt sich selbst DARK SIDE - es ist eine der besten jemals."

Los Angeles Times (USA): "Seahawks zerbröseln die Patriots. Es ist nicht mehr die Legion of Boom - aber in der Team-Historie von Seattle ist Platz für mehr als eine Defense, die alles erstickt."

Mehr aus der NFL

Super Bowl - Emotionaler Sam-Darnold-Moment: "Er hat es verdient!"

  • Video
  • 03:39 Min
  • Ab 0

Super Bowl: "Wie Belichick und Noll!" Mike Macdonald im NFL-Olymp

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0
Seattle Seahawks linebacker Uchenna Nwosu celebrates his touchdown against the New England Patriots during the fourth quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday...
News

Seahawks zerlegen Patriots - Seattle ist Super-Bowl-Champ

  • 09.02.2026
  • 07:30 Uhr
Seattle Seahawks kicker Jason Myers (5) kicks a field goal in the third quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP...
News

Seahawks-Kicker stellt Super-Bowl-Rekord auf

  • 09.02.2026
  • 07:14 Uhr
NCAA, College League, USA Football: Stanford at Miami Oct 25, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Stanford Cardinal interim head coach Frank Reich watches from the sideline against the Miami Hurrica...

Offiziell: Frank Reich kehrt in die NFL zurück

  • Galerie
  • 09.02.2026
  • 07:06 Uhr
Seattle Seahawks wide receiver Cooper Kupp (10) is pushed out of bounds by New England Patriots cornerback Marcus Jones (25) in the second quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara,...
News

Draft Order: Erste Runde jetzt komplett

  • 09.02.2026
  • 06:54 Uhr

Super Bowl: Endlich offiziell? Kim K und Lewis Hamilton zusammen beim SB

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0
New England Patriots quarterback Drake Maye left, is hit by Seattle Seahawks defensive end DeMarcus Lawrence right, during the third quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, Calif...
News

Maye-Geständnis nach Super-Bowl-Pleite

  • 09.02.2026
  • 06:34 Uhr
Hamilton und Kardashian
News

Gemeinsamer Super-Bowl-Auftritt: Hamilton zeigt sich mit Kardashian

  • 09.02.2026
  • 06:31 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208461 DAVIDxTULIS
News

Bad Bunnys Halftime Show: Lob von ran - Trump schießt dagegen

  • 09.02.2026
  • 06:14 Uhr