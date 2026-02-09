- Anzeige -
nfl

Super Bowl 2026: Seattle Seahawks-Kicker Jason Myers stellt Field-Goal-Rekord auf

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 07:14 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der Super Bowl in Santa Clara wird für Jason Myers zur Rekord-Bühne. Eine unrühmliche Bestmarke stellt hingegen Drake Maye auf.

Normalerweise stehen Kicker in der NFL nicht im großen Scheinwerferlicht. Im Super Bowl aber gehörte Kicker Jason Myers von den Seattle Seahawks zu den gefeierten Matchwinnern des neuen Champions.

Denn mit fünf verwandelten Field Goals sorgte er für mehr als die Hälfte der Seahawks-Punkte beim 29:13-Sieg gegen die New England Patriots und stellte gleichzeitig einen neuen Rekord auf.

Noch nie zuvor ist es einem Kicker beim Super Bowl gelungen, fünf Field Goals zu verwandeln. Bislang stand die Bestmarke bei vier verwandelten Versuchen, die sich vier Kicker geteilt hatten.

Myers rundete seine starke Performance mit zwei verwandelten Extrapunkten nach Touchdowns ab.

Super Bowl: Drake Maye stellt unrühmlichen Rekord auf

Einen Rekord der eher unrühmlichen Sorte muss nun Drake Maye sein Eigen nennen. Der Quarterback der unterlegenen Patriots wurde im Super Bowl sechsmal gesackt und kommt in der gesamten Postseason damit auf 21 Sacks.

So oft wurde in den NFL-Playoffs noch kein Quarterback zu Boden gerissen. Der bisherige Negativ-Rekord lag bei 19 Sacks - aufgestellt von Bangals-Quarterback Joe Burrow in der Postseason der Saison 2021.

