Super Bowl 2025: Ticketpreise in New Orleans fallen vor Kickoff drastisch

Offenbar sind die Tickets für den Super Bowl nicht so begehrt wie in den vergangenen Jahren. Die Preise gehen drastisch runter.

Tickets für den Super Bowl gelten als eine der teuersten in der Sport-Welt.

Auf dem Zweitmarkt werden oftmals fünfstellige Beträge für eine einzige Eintrittskarte bezahlt.

Umso überraschender, dass die Ticketpreise für den Super Bowl 59 in New Orleans Medienberichten zufolge rapide sanken.

Wer unmittelbar vor dem Kickoff in der Nähe des Caesar Superdomes noch auf Ticket-Suche war, konnte ein echtes "Schnäppchen" machen.

Tickets für "20-Yard line club"-Sitze, die vor zehn Tagen noch für 15.000 Dollar verkauft wurden, waren dem Journalisten Darren Rovell zufolge 25 Minuten vor Beginn des Super Bowls für 3.000 Dollar zu haben.

"TMZ Sports" berichtetete bereits zuvor mit Verweis auf die Resale-App "Gametime", dass die Preise sinken, je näher der Super Bowl rückt. Das "günstigste" Ticket kostet rund 4.300 US-Dollar.

Dies ist zwar noch immer viel Geld. Am letzten Freitag allerdings gingen die Preise bei 5.800 US-Dollar los, vor zwei Wochen noch bei 6.300 US-Dollar.

Andere Medien machen ähnliche Beobachtungen. Laut "Forbes.com" kosten 50-Yard-Tickets für den Super Bowl auf dem Wiederverkaufsmarkt fast 60 Prozent weniger als noch vor einer Woche. Somit ist fast schon sicher, dass das diesjährige Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles nicht das teuerste in der Geschichte der NFL sein wird.