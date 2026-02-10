- Anzeige -
Schießerei nach dem Spiel

Super Bowl 2026: 49ers-Star in San Francisco angeschossen

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 09:43 Uhr
  • ran.de

Nach dem Super Bowl in Santa Clara zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots gab es beinahe eine Tragödie: Keion White von den San Francisco 49ers wurde kurz darauf angeschossen.

Der Defensive Lineman Keion White der San Francisco 49ers ist in den frühen Morgenstunden des Montags in San Francisco angeschossen worden.

Der 49ers-Star erlitt eine Schussverletzung am Knöchel und wurde am Nachmittag erfolgreich operiert.

Nach Angaben des San Francisco Police Departments ereignete sich der Vorfall gegen 4:06 Uhr Ortszeit in einem Geschäft am 1700er Block der Mission Street. Bei einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen fielen Schüsse. White wurde dabei am Knöchel getroffen.

Super Bowl 2026: Ex-Patriot White war im Stadion

Ein unbekannter Täter flüchtete. Die Polizei stuft die Verletzung des Spielers als nicht lebensbedrohlich ein. Es gab bislang keine Festnahmen, die Ermittlungen laufen.

Die San Francisco 49ers bestätigten den Vorfall und teilten mit, White habe die Operation gut überstanden. "Wir werden weitere Updates geben, wenn es angemessen ist", hieß es in einer knappen Team-Mitteilung.

Der Zwischenfall ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem White am Sonntagabend den Super Bowl LX live im Levi’s Stadium verfolgt hatte. Der ehemalige Patriots-Spieler hatte auf Instagram Fotos und Videos von seinem Stadionbesuch geteilt, bei dem die New England Patriots gegen die Seattle Seahawks unterlagen.

San Francisco 49ers: Schon zweite Schussverletzung der Saison

White war erst Ende Oktober 2024 von den Patriots zu den 49ers getradet worden. In der laufenden Saison inklusive Playoffs kam er in elf Spielen für San Francisco zum Einsatz (zwei Starts) und verbuchte 16 Tackles, 2,5 Sacks, drei Tackles for Loss sowie eine Fumble Recovery.

Für die 49ers ist es bereits der zweite Schussvorfall mit einem Spieler innerhalb der vergangenen 18 Monate in San Francisco.

Im August 2024 war Wide Receiver Ricky Pearsall bei einem versuchten Raubüberfall in der Brust getroffen worden. Pearsall verpasste die ersten sechs Saisonspiele, konnte aber vollständig genesen und später wieder spielen.

Auch interessant: Super Bowl 2026: Es braucht keine Superstar-Quarterbacks für den Titel

Und: Sam Darnold ist Super-Bowl-Champion: Der Quarterback, der zeigt, dass nicht nur Talent zählt

