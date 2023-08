Ihre Stimme ist fest, sie redet bewusst, drückt sich klar aus, verschluckt keine Wörter. Sie wirkt bestimmt, wissend, was sie sagen will.

"Während die männlichen Trainer durch ihre Wege am College und so weiter automatisch zueinander Verbindungen haben, müssen wir unsere Beziehungen zueinander selbst aufnehmen", sagt Locust über das Verhältnis zu Sowers und King.

Locust ist wie Sowers und Jennifer King beim Washington Football Team eine Pionierin in der Männer-Sportart American Football. Zwar finden immer mehr Frauen den Weg als Trainerinnen in den Sport und damit auch die höchste Profiliga NFL, sich diesen Weg zu ebnen erfordert auch große Mühen und Eigeninitiative.

Bruce Arians: "Very, very pissed!"

"Man vergisst oft, dass hunderte von Frauen an Highschools, am College, im semiprofessionellen Football trainieren und sich diese Chance verdient und ohne zusätzliche Hilfe erarbeitet haben."

Von der Highschool über Praktikum bei den Ravens zu den Bucs

So auch Lori Locust. Aufgewachsen in Harrisburg, Pennsylvania. Steelers-Fan in Kindheitstagen. In Temple am College, geheiratet, zwei Söhne. Als sie sich mit 40 scheiden ließ, begann sie selbst, Football zu spielen. Defensive Line, versteht sich.

Nach einer schweren Knieverletzung wechselte sie auf die Trainerposition. Über diverse Trainerjobs an der Highschool, der National Arena League und anderen Stationen erlangte sie 2018 ein Praktikum bei den Baltimore Ravens.

"Ich habe da mit Terrell Suggs, mit Brandown Williams, Michael Pearce trainiert", erinnert sich Locust.

Nach dem Ende in Baltimore ging es nach Birmingham, Alabama, in die AAF, die Alliance of American Football. Und dort kam es dann auch zum Aufeinandertreffen mit Bruce Arians, ihrem Head Coach bei den Buccaneers.

Bei einer Trainer-Tagung an der Universität von Birmingham-Alabama war Arians ein Redner. Arians hatte gerade erst den Head Coach-Job bei den Buccaneers übernommen, wollte eine Trainerin engagieren. So führte das Eine zum anderen.