Tödliche Schüsse am NFL-Büro: Goodell reagiert schockiert

NFL-Commissioner Roger Goodell hat mit großer Betroffenheit auf das tödliche Attentat in New York reagiert, das offenbar eigentlich das Büro der Football-Profiliga zum Ziel hatte. Die Tat des 27 Jahre alten Mannes aus Las Vegas, der in einem Bürogebäude vier Menschen und anschließend sich selbst erschoss, sei "ein unbeschreiblicher Akt der Gewalt", sagte Goodell dem US-Sender CBS.