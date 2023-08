Tom Brady steigt bei Zweitligist Birmingham City ein

Anzeige

Tom Brady ist in seinem Ruhestand offenbar zu langweilig geworden. Der 46-Jährige steigt beim englischen Zweitligisten Birmingham City ein.

Der englische Zweitligist Birmingham City darf sich über einen neuen Teilbesitzer freuen: Der siebenfache Super-Bowl-Sieger Tom Brady steigt als Minority-Owner (Mitbesitzer) beim Traditionsklub ein.

"Wir freuen uns sehr, dass Tom Brady seine Erfahrung als Anführer und in vielen anderen Bereichen in unserem Verein einbringen wird, heißt es in der Mitteilung des Ex-Klubs von Jude Bellingham.