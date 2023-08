Anzeige

Die NFL möchte den Kickoff sicherer machen und könnte sich dabei bei der XFL bedienen - doch es gibt auch Zweifel, dass deren Methode in der NFL funktionieren kann.

Die NFL denkt aktuell darüber nach, wie sie den Kickoff sicherer machen kann - und sie ist womöglich dazu bereit, weniger bedeutende Profi-Football-Ligen zu kopieren.

Laut eines Berichts von "Profootballtalk" erwägt die NFL den XFL-Kickoff als möglichen Ersatz für den eigenen Kickoff.

In der XFL erfolgt der Kick an der 30-Yard-Linie. Mit Ausnahme des Kickers sind die Spieler der kickenden Mannschaft an der 35-Yard-Linie der empfangenden Mannschaft aufgestellt. Zehn Spieler des empfangenden Teams stehen fünf Yards entfernt. Nur der Kicker und der Returner dürfen sich bewegen, bevor der Ball von dem Spieler berührt wird, der den Kick ausführt.

Die NFL prüft derzeit die Daten der XFL zu dieser Variante. Das Ziel ist es, die Gefahr von Gehirnerschütterungen zu verringern, indem der Abstand zwischen den gegnerischen Spielern verringert wird.