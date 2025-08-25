Top 100 der NFL: St. Brown landet auf Platz 20

Auch in diesem Jahr haben die Footballprofis aus der NFL untereinander die 100 besten Spieler gewählt, und Amon-Ra St. Brown ist weit vorn dabei. Der Deutsch-Amerikaner, als Wide Receiver für die Detroit Lions im Einsatz, hat es in der Rangliste auf Platz 20 geschafft. Das gab die National Football League am Montag bekannt.

In seiner vierten NFL-Saison kam der 25-Jährige zum dritten Mal in Folge auf mehr als 1000 Yards Raumgewinn. Unter den Receivern landete St. Brown bei Passfängen, Yards und Touchdowns (12) jeweils unter den Top 5 der Liga. Nur Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals/17) und Terry McLaurin (Washington Commanders/13) schafften 2024/25 mehr Touchdowns.

St. Brown, seit 2021 in der NFL, scheiterte in der vergangenen Spielzeit mit den Lions im Viertelfinale der Play-offs. Die Hauptrunde hatte Detroit zusammen mit den Kansas City Chiefs (beide 15:2) als bestes NFL-Team beendet.