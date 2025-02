Trump beim Super Bowl in New Orleans

US-Präsident Donald Trump besucht den Super Bowl am Sonntag in New Orleans. Das gab das Weiße Haus am Dienstag bekannt und bestätigte damit einen Bericht des amerikanischen Nachrichtensenders CNN. Trump sorgt für ein Novum, der 78-Jährige ist der erste US-Präsident, der während seiner Amtszeit dem Finale der National Football League (NFL) beiwohnt.

Trump hatte die NFL und deren Boss Roger Goodell in den vergangenen Jahren wiederholt kritisiert. Spieler, die sich an den Kniefall-Protesten gegen Polizeigewalt und Rassendiskriminierung in den USA beteiligten, bezeichnete der Republikaner in seiner ersten Amtszeit etwa als "Hurensöhne".

Der übertragende Sender Fox wird nach eigenen Angaben im Vorfeld des Spiels ein aufgezeichnetes Interview mit Trump ausstrahlen. Beim 59. Super Bowl (LIX) treffen in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) Titelverteidiger Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles im Caesars Superdome aufeinander.