Nun sprach der gebürtige Münchner im Podcast "ENDZN - Der DAZN NFL Talk" über seine schwere Verletzung und über seine Franchise. Bada befindet sich nach wie vor in Reha und wird den Commanders lange fehlen.

David Bada ist einer der wenigen deutschen Profis in der NFL. Aktuell steht der Defensive Tackle bei den Washington Commanders unter Vertrag.

"Die Verantwortlichen haben gesagt: 'Hey, wir mögen dich. Wir wollen, dass du hier bleibst.' Daher mache ich dort meine Reha. Ich kann zu den Meetings gehen und so weiter", sagte Bada. "Das hilft mir mental sehr viel, dass ich mit den Jungs dabei sein kann, mitleiden und bei den Spielen sein kann."

NFL: David Bada genießt ein hohes Standing

Allgemein scheint der Münchner ein hohes Standing bei den Commanders zu haben. "Die Trainer haben mir gesagt, was für Fortschritte ich gemacht habe. Und sie sind sehr froh, dass ich hier bin, wie viel ich gelernt habe über die Jahre und wie viel Einsatz ich zeige."

Seit 2020 steht der D-Liner in Washington unter Vertrag. In dieser Zeit hat sich bei den Commanders einiges getan. Allen voran der Verkauf der Franchise war das große Gesprächsthema - und das ging auch an Bada nicht vorbei.

"In den letzten drei Jahren, wenn ich beim Friseur war, musste ich mir anhören, was die Ownership da macht. Ich habe gesagt, ich bin ehrlich, die sitzen da ganz oben, ich bin da unten auf dem Spielfeld, was sie da oben machen, keine Ahnung", sagt Bada.