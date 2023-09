Wirrwarr in der NFL: Robby, Robbie oder Chosen?

Anzeige

Robbie Chosen kann sich nicht recht entscheiden. Wie will ich heißen? Was soll mein Vor-, und was mein Nachname sein?, lauten die brennenden Fragen. Für den Moment heißt der US-Footballprofi also Robbie Chosen, doch das kann sich jederzeit ändern.

Als Robert Steven Anderson wurde der heute 30-Jährige in New Jersey geboren, als Robby Anderson spielte er zunächst in der NFL. Im Vorjahr wurde offiziell aus Robby dann Robbie, "es sieht mit ie auf Papier geschrieben besser aus", sagte der Wide Receiver damals. Doch auch dieser Name war nach Monaten wieder Geschichte.

Im Frühjahr wechselte er erneut, die Wahl fiel auf Chosen Anderson, also ohne Robby, Robbie oder gar Robert. Die Änderung hatte bekanntlich keine Zukunft. Als Robbie Chosen ist der Spieler bei den Miami Dolphins angekommen, er gehört seit dieser Woche zum Practice Squad. Bleibt abzuwarten, mit welchem Namen er den Klub irgendwann wieder verlässt.