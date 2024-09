Athletics verabschieden sich mit Sieg von Oakland

Die Oakland Athletics haben sich in der Major League Baseball (MLB) mit einem Sieg von ihrer langjährigen Heimat verabschiedet. Im letzten Spiel im ausverkauften Oakland Coliseum setzten sich die Athletics vor fast 47.000 Fans mit 3:2 gegen die Texas Rangers durch. Nach dem Weggang der Raiders in der NFL und der Golden State Warriors in der NBA verliert Oakland nun die dritte und letzte große Sportfranchise innerhalb von fünf Jahren.

Einige Fans brachten ihre Unzufriedenheit mit den Teambesitzern deutlich zum Ausdruck. "Verkaufen" stand auf Bannern und T-Shirts, die im Stadion zu sehen waren. Andere hielten Transparente hoch, die Dankbarkeit oder Traurigkeit vermittelten. "Danke für die Erinnerungen", stand auf einem Schild, während ein anderes verkündete: "Die Seele von Oakland wird überleben." Auf einem weiteren Transparent stand schlicht: "Heute wird im Baseball geweint."

Der Manager der Athletics, Mark Kotsay, zollte nach dem Sieg in einer Ansprache auf dem Spielfeld den Mitarbeitern und Fans des Teams Anerkennung. "Den Mitarbeitern, die ihr Leben den Oakland A's widmen, besonders denen, die nicht mit uns kommen, bin ich für immer dankbar. Ich werde euch nie vergessen", sagte Kotsay: "Und an euch alle, im Namen meiner Mitarbeiter, mir selbst, diesem Team, all den ehemaligen Spielern und Trainern, jedem, der das Grün und Gold getragen hat - es gibt keine besseren Fans als euch."

Die Athletics waren 1968 von Kansas City nach Oakland gezogen, in den folgenden 56 Jahren gewann die Mannschaft viermal die World Series. Nun folgt die Franchise dem Weg der Raiders und zieht nach Las Vegas, wo sie voraussichtlich 2028 ihre ersten Heimspiele ausrichten wird. Bis dahin wird das Team drei Jahre lang in Sacramento spielen, knapp 137 Kilometer vom Coliseum in Oakland entfernt. Die MLB-Besitzer hatten im vergangenen November dem Umzug zugestimmt.