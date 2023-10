Baseball: Houston erneut im MLB-Halbfinale

Anzeige

Titelverteidiger Houston Astros und die Arizona Diamondbacks haben in den Play-offs der Major League Baseball (MLB) die nächste Runde erreicht. Arizona besiegte die Los Angeles Dodgers mit 4:2 und erzwang damit schon im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie die Entscheidung. World-Series-Sieger Houston gewann seine Serie durch das 3:2 in Minnesota ebenfalls souverän mit 3:1. Die Astros zogen damit zum siebten Mal in Folge in die Runde der letzten Vier ein.

"Es war ein großartiger Sieg", sagte Astros-Manager Dusty Baker: "Das war ein Teamsieg." Nächster Gegner sind ab Sonntag die Texas Rangers, die Baltimore ausgeschaltet hatten. "Sie kennen uns und wir kennen sie", so Baker: "Das wird eine verdammt gute Serie." Houston kann zum fünften Mal in sieben Jahren in die World Series einziehen, es winkt der dritte Titel in dieser Zeitspanne nach 2017 und 2022.

Für Arizona, das zum ersten Mal seit 2007 unter den letzten Vier steht, geht es im Kampf um den zweiten Platz in der World Series ab Montag gegen den Sieger der Partie zwischen den Atlanta Braves und Philadelphia. In dieser Serie steht es 2:1 für die Phillies.