Baseball: Judge überflügelt Yankees-Legende DiMaggio

New Yorks Baseball-Star Aaron Judge hat Yankees-Legende Joe DiMaggio in der ewigen Bestenliste der Franchise überholt. Beim 4:1-Erfolg im MLB-Spiel bei den Boston Red Sox schlug der 33-Jährige am Freitag (Ortszeit) im ersten Inning seinen 362. Homerun – und ließ damit DiMaggio (361) hinter sich.

Der Schlag über das berühmte "Green Monster" im Fenway Park in Boston war Judges 47. Homerun in der laufenden Saison. Damit steht er nun auf Rang vier der Franchise-Bestenliste, nur Babe Ruth (659), Mickey Mantle (536) und Lou Gehrig (493) stehen noch vor ihm.