Erster Play-off-Erfolg seit 2002: Kepler mit Twins weiter

Der Berliner Profi Max Kepler hat in der Major League Baseball (MLB) erstmals eine Play-off-Serie gewonnen und steht mit den Minnesota Twins im Viertelfinale. In der Wildcard-Runde setzte sich das Team aus Minneapolis durch einen 2:0-Sieg über die Toronto Blue Jays vor 38.518 Fans im ausverkauften Target Field mit 2:0 durch und verhinderte in der Best-of-three-Serie ein Entscheidungsspiel.

Kepler (30), der seit 2015 für die Twins in der MLB spielt, sorgte am Mittwoch für den zweiten Punkt. Am Dienstag hatten die Twins gegen Tampa 3:1 gewonnen und ihren ersten Play-off-Sieg nach 18 Niederlagen in Folge geholt. Minnesota entschied zum ersten Mal seit 2002 wieder in der Meisterrunde eine Serie für sich.

Kepler hob besonders die Leistungen der Werfer hervor. "Ich habe in meiner Karriere noch nie so ein Pitching-Team gesehen", sagte der Deutsche. "Es gibt mir die größte Hoffnung, dass es so weitergeht. Ohne sie wären wir nicht hier."

Die Twins spielen im Viertelfinale (best of five) ab Samstag (Ortszeit) gegen World-Series-Sieger Houston Astros. Der Titelverteidiger und Gewinner der West Division der American League hatte sich für die erste Runde ein Freilos erspielt. Houston kann zum fünften Mal in sieben Jahren in die World Series einziehen, es winkt der dritte Titel in dieser Zeitspanne nach 2017 und 2022.

Neben Minnesota kamen die Texas Rangers, die Philadelphia Phillies und die Arizona Diamondbacks in der Wildcard-Runde weiter. Alle vier Duelle endeten 2:0.