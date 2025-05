Hoffen auf göttlichen Beistand: Neuer Papst ist White-Sox-Fan

Auf ihrer Jagd nach Titeln und Triumphen dürfen die Chicago White Sox künftig auf göttlichen Beistand hoffen - denn nun hat der Klub der US-Profiliga MLB den heiligsten Unterstützer auf seiner Seite: Papst Leo XIV.

Der in Chicago geborene Kardinal Robert Francis Prevost, der am Donnerstag zum Papst gewählt wurde und die 1,4 Milliarden Katholiken der Welt anführt, ist langjähriger Fan der White Sox. Dies bestätigte dessen Bruder, John Prevost im Gespräch mit dem lokalen Fernsehsender WGN.

In gewisser Hinsicht tritt Leo damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Franziskus, des ersten argentinischen Papstes, der als lebenslanger Fan seines geliebten lokalen Fußballclubs San Lorenzo in Buenos Aires bekannt war.

Die White Sox haben die World Series bislang drei Mal gewonnen, mit ihrem Titelgewinn 2005 beendeten sie eine 88-jährige Durststrecke, Titel Nummer vier lässt in der Major League Baseball seitdem auf sich warten.