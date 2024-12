Der beste deutsche Baseball-Profi der Geschichte zieht um: Max Kepler verlässt nach zehn Jahren die Minnesota Twins und wechselt zu den Philadelphia Phillies. Dies vermeldete die Major League Baseball auf ihrer Homepage.

Demnach erhält der 31 Jahre Kepler vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung einen Ein-Jahres-Vertrag über 10 Millionen Dollar. Bei den Twins war sein nach der vergangenen Saison abgelaufener Vertrag über fünf Jahre mit 35 Millionen Dollar dotiert.

Right Fielder Kepler kommt für die Twins in 1072 Spielen auf 161 Homeruns, 2024 war mit acht Schlägen über die Wall seine schwächste komplette Spielzeit. Bis zur All-Star-Pause lieferte er mit .256 (Batting Average)/ .309 (On-Base-Percentage)/ .394 (Slugging Percentage) solide Werte, die in der zweiten Saisonhälfte allerdings auf .246/.287/.352 abfielen. Die Twins wehrten sich lange dagegen, ihn auf die Injured List zu setzen, aber durch die unterdurchschnittlichen Batting-Stats landete er letztlich ohne Verletzung auf der Ersatzbank.

2019 erlebte Kepler mit 36 Homeruns seine beste Saison in der us-amerikanischen Liga. Mit den Twins erreicht er zweimal das Viertelfinale der Play-offs.

Es ist Keplers erster Wechsel innerhalb der MLB, zuvor hatte er zehn Jahre für die Minnesota Twins gespielt, nachdem er der Franchise bereits als Jugendlicher beigetreten war.