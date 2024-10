MLB: Dodgers holen sich Matchbälle - Freeman glänzt erneut

Die Los Angeles Dodgers haben nach dem dritten Sieg in der World Series die amerikanische Baseball-Krone dicht vor Augen. Durch das 4:2 bei den New York Yankees erhöhten die Kalifornier in der Finalserie der Major League Baseball (MLB) auf 3:0. Schon am Dienstag (Ortszeit) können die Dodgers im Yankee Stadium ihren ersten Titelgewinn seit 2020 perfekt machen.

Entscheidender Mann war auch im dritten Spiel Freddie Freeman, der gleich im ersten Spielabschnitt (Inning) mit einem Home Run für zwei Punkte sorgte. Freeman hatte in Spiel den ersten "Walk-off Grand Slam" in der Geschichte der World Series geschafft, als er mit einem Home Run im letzten Inning sogar vier Punkte erzielte und so das Spiel beendete.

"In einem fremden Stadion möchte man immer versuchen, früh zuzuschlagen und die Menge zum Schweigen zu bringen. Das ist uns heute gelungen", sagte Freeman. Vor ihm hatte nur Barry Bonds im Jahr 2002 Home Runs in den ersten drei Spielen einer World Series geschafft.

Den Yankees droht nun erstmals seit 1976 gegen Cincinnati ein 0:4 in der World Series. Einen letzten solche "Sweep" in einer Finalserie hatten 2012 die San Francisco Giants gegen die Detroit Tigers geschafft.

Die Dodgers peilen ihren achten World Series-Titel an, während die Yankees mit dem ersten Triumph seit 2009 ihren Rekord auf dann 28. Meisterschaften ausbauen würden.