MLB: Dodgers trauern um früheren Pitcher Valenzuela

Die Los Angeles Dodgers trauern kurz vor dem Start der World Series um einen ihrer größten Spieler: Der mexikanische Pitcher Fernando Valenzuela, eine der beliebtesten Figuren des Baseball-Sports, verstarb am Dienstag im Alter von 63 Jahren. Das teilte die MLB-Franchise mit. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Valenzuela spielte 17 Saisons in der Major League Baseball für sechs Klubs. Am besten in Erinnerung geblieben ist er durch seine Zeit bei den Dodgers - insbesondere durch seine Rolle im Team von 1981, das die New York Yankees in der World Series bezwang und für einen von mittlerweile sieben MLB-Triumphen in der Franchise-Geschichte sorgte.

"Im Namen der Dodgers-Organisation trauern wir zutiefst über das Ableben von Fernando", sagte Stan Kasten, Präsident und CEO der Dodgers. "Er ist einer der einflussreichsten Dodgers aller Zeiten und gehört auf den Mount Rushmore der Franchise-Helden."

Der Tod erschüttert die Dodgers kurz vor dem Start der diesjährigen World Series gegen die Yankees - dem ersten Aufeinandertreffen beider Teams im Finale der US-amerikanischen Profiligen seit jenem mit Valenzuela vor 43 Jahren. Der Showdown mit Dodgers-Superstar Shohei Ohtani beginnt in der Nacht zu Samstag mit Spiel eins in Los Angeles. "Wir werden Fernandos Andenken während der World Series 2024 im Dodger Stadium ehren", sagte MLB-Commissioner Rob Manfred.