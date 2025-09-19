MLB: Elfmaliger All-Star Kershaw tritt zurück

Der elfmalige All-Star Clayton Kershaw beendet mit Ablauf der Saison seine Karriere. Dies verkündete der 37 Jahre alte Pitcher der Los Angeles Dodgers wenige Stunden vor seinem letzten Heimspiel in der Regular Season der MLB. Er sei "nicht traurig", betonte Kershaw: "Ich glaube, schon zu Beginn dieser Saison wussten wir irgendwie, dass es das sein würde. Ich wollte nichts sagen, für den Fall, dass ich meine Meinung ändern würde."

Ihm sei im Laufe der Spielzeit bewusst geworden, "wie dankbar ich dafür bin, gesund zu sein, auf dem Spielfeld zu stehen und pitchen zu können", führte er aus. Er habe "eine großartige Zeit erlebt". Dementsprechend sei das Karriereende auch "emotional" und er müsse sich "zusammenreißen". Kershaw verbrachte seine gesamte Profi-Laufbahn bei den Los Angeles Dodgers, Höhepunkte der 17 Jahre waren die Triumphe in der World Series 2020 und 2024.

Der zukünftige Hall-of-Famer wird mit mindestens 222 Karriere-Siegen und mehr als 3.000 Strikeouts in den Ruhestand gehen, nachdem er im Juli als 20. Pitcher diesen Meilenstein erreicht hatte. Dreimal erhielt er den Cy Young Award als bester Pitcher der National League (2011, 2013, 2014) und wurde elfmal ins All-Star-Team gewählt. 2014 bekam er zudem als erst zweiter Pitcher die Auszeichnung als MVP der National League.

"Ich habe nie einen besseren Wettkämpfer gesehen", lobte Dodgers Manager Dave Roberts. Kershaw sei "keine Dodgers-Legende, er ist eine Baseball-Legende, für immer", ergänzte Freddie Freeman, First Baseman der Dodgers.