MLB: Ex-Mets-Manager Johnson verstorben

Der frühere Baseball-Star Davey Johnson ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Wie die New York Mets am Samstag bestätigten, starb der langjährige Spieler und Manager am Freitag in Sarasota/Florida nach langer Krankheit. Als Spieler und Trainer gewann er viermal die Meisterschaft der Major League Baseball (MLB).

"Seine Fähigkeit, Spieler zu ermutigen, sich selbst zu entfalten, und gleichzeitig ein starkes Bekenntnis zu Spitzenleistungen aufrechtzuerhalten, war wirklich inspirierend. Daveys Vermächtnis wird für immer in den Herzen der Fans und Spieler weiterleben", schrieb Ex-Mets-Star Darryl Strawberry auf Instagram.

Johnson war viermal All-Star, holte mit den Baltimore Orioles 1966 und 1970 die World Series und gewann dreimal den Gold Glove für herausragendes Feldspiel. Als Manager führte er die Mets 1986 zum Titel, von 1984 bis 2013 verbuchte er insgesamt 1372 Siege. Mit 595 Siegen ist er bis heute Rekordhalter bei den Mets. International führte Johnson die USA unter anderem zu Bronze bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking.