"Friendly Fire" bei den Yankees: Volpe trifft Judge im Gesicht

Als der Baseball einschlug, flog bei Aaron Judge die Sonnenbrille weg. Der Superstar der New York Yankees wurde völlig unvorbereitet getroffen, zwischen zwei Innings, der Wurf war in hohem Bogen von Mitspieler Anthony Volpe gekommen. Judge erlitt beim "Friendly Fire" einen Cut am rechten Auge, konnte vor den 41.401 Fans im Citi Field aber weitermachen.